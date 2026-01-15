Sie will Angebote wie Wellness, Caravaning, Zeltplatz, Minigolf und mehr schaffen. Doch die neue Eigentümerin der Miester Badeanstalt steht plötzlich vor bürokratischen Hürden und unerwarteten Kosten.

Wie eine Frau, die ein Freibad kaufte, mit der Bürokratie zu kämpfen hat ...

Im ehemaligen Miester Freibad soll es künftig Wellness-Angebote, Minigolf, Wohnmobil-Stellplätze und einen Zeltplatz geben. Doch diese Art der Nutzung ist aus bürokratischen Gründen aktuell nicht möglich.

Mieste/Gardelegen. - In einer flotten Präsentation stellte die neue Eigentümerin des Miester Freibades am Montag dem Bauausschuss ihre Pläne vor. Wird der Mut der jungen Frau belohnt? Schon kurz nach dem Kauf des Geländes gibt es für sie jedenfalls die ersten Dämpfer, denn sie macht derzeit mit der deutschen Bürokratie Bekanntschaft.