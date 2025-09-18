Bevor in Gardelegen drei Tage lang gefeiert wird, stand erst die Sicherheit im Fokus: Ein umfassendes Konzept soll das Hansefest schützen.

Wie sicher ist das Festgelände ?

Nina Wendler und Kollege beim Aufbau des Münzschiebers auf dem Hansefest in Gardelegen. Foto: Theresa Gringmuth

Gardelegen - Nach bundesweit mehrfachen Anschlägen auf Großveranstaltungen – zuletzt im vorigen Jahr auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt – steht seit Jahren das Thema Sicherheit auch bei Veranstaltungen in der Stadt Gardelegen auf der Agenda. Für das Hansefest an diesem Wochenende hat die Stadt ein vollständiges Konzept mit Überfahrtsschutzkonzept erstellt, informierte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher auf Volksstimme-Anfrage. Wie sieht das genau aus?