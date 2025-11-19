In Genthin und Ringelsdorf kommt es ab Ende der Woche zu Einschränkungen auf mehreren Straßen. Grund sind Bauarbeiten - wie lange diese andauern sollen.

In Genthin beginnen Ende der dieser Woche Bauarbeiten auf mehreren Straßen im Stadtgebiet.

Genthin - Die kommenden Wochen werden für Autofahrer und Anwohner in Genthin anstrengend. Denn wie die Stadtverwaltung mitteilt beginnen am Freitag Bauarbeiten an zahlreichen Straßen in der Stadt. Was hier getan wird, welche Einschränkungen es gibt und wie lange die Arbeiten andauern sollen.