In Genthin sorgt ein Protest gegen den verzögerten Kita-Neubau in Tucheim für Aufsehen. Ein Ortsrat protestiert mit einem plakatbesetzten Anhänger, fordert schnelles Handeln der Stadt und wirft ihr unsoziales Verhalten vor.

Kita-Krise in Genthin: Ärger um Bürgerprotest gegen verzögerten Neubau

Ein Tucheimer Ortsrat protestiert in Genthin für ein schnelleres Handeln beim Kita-Neubau in Tucheim.

Genthin. - Ein Anhänger mit den Aufschriften „Unsere Stadt handelt unsozial. Unsere Kinder brauchen den Kita-Neubau in Tucheim“ und „Hallo reiches Deutschland, warum hast du kein Geld für die Kinder? Wir brauchen den Kita-Neubau in Tucheim“ auf einer Deutschlandflagge sorgen für Aufregung in der Stadt Genthin.