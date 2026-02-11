Das Genthiner Stadtkulturhaus liegt künftig mitten im Chemiegelände. Nun wird nach neuen Lösungen gesucht, die Kultur und Industrie verbinden.

Chemiepark Genthin vor der Erweiterung: Das passiert mit dem Stadtkulturhaus

Das Stadtkulturhaus in Genthin liegt bald innerhalb einer Industriefläche

Genthin - Der Stadtrat Genthin hat im Dezember eine weitreichende Entscheidung getroffen: Der Chemiepark soll in die Ziegeleistraße wachsen. Er breitet sich südlich und westlich des Stadtkulturhauses aus. Damit rückt das fast 70 Jahre alte Kulturhaus endgültig in das Herz eines industriellen Umfelds. So sind die aktuellen Planungen für das Gebäude.