Seit 15 Jahren steht das graue, etwas zerfallene Gebäude am Zernausee leer. Eine Soemdemaktion bnringt jetzt 14.000 Euro, die in das Haus gesteckt werden sollen. Wer das Haus danach nutzen kann.

Das Haus am See: Was die Mützler mit 14.000 Euro aus dem Haus machen wollen

Noch ist der Anblick der alten Baracke am Zernauer See ernüchternd. Nach reger Spendenbeteiligung soll sie in neuem Glanz erstrahlen.

Mützel - „Mit dieser Summe hätten wir nicht gerechnet“, sagt Henryk Lampert dankbar und erfreut über die zahlreichen Spenden für das alte Haus am Zernausee. Ganze 14.100 Euro sind bei der Spendenaktion über „99 funken“, einer Initiative der Sparkasse, zusammengekommen.