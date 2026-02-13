weather schneeregen
Umstrittene Militär-Aktion Zoff um Bundeswehrcamp auf dem Brocken: Pläne sorgen für Zündstoff im Harz

Die Bundeswehr plant auf dem Brocken ein Nachwuchscamp – im Harz kochen die Emotionen hoch. Während die einen sich schon auf die Aktion freuen, formiert sich bei anderen deutlicher Widerstand.

Von Sandra Reulecke 13.02.2026, 18:00
Bereits im Januar erkundeten Bundeswehrvertreter öffentlichkeitswirksam den Brockengipfel, auf dem im Mai 2026 ein Karriere-Camp stattfinden soll.
Wernigerode. - Pläne für ein Bundeswehrcamp auf dem Brocken lassen die Emotionen hochkochen. Während sich Tausende dafür einsetzen, es zu verhindern, gibt es auch Befürworter. Auf der Facebook-Seite der Harzer Volksstimme ist eine Diskussion entbrannt.