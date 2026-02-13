Straßenbau im Harz Wird Ausbau der Ratsstraße in Emersleben zu einer unendlichen Geschichte?

Vor einem Jahr waren die Erwartungen groß in Halberstadts Ortsteil Emersleben. Sollten doch nach mehr als zehn Jahren Wartezeit endlich die Pläne zum Ausbau der Ratsstraße umgesetzt werden. Doch dann passierte – nichts. Klappt es 2026?