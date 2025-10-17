150 Kinder zu Gast Eiswerk an der Elbe: Gratis-Eis zum Abschluss der Premieren-Saison
Mit einer großen Aktion für die Kinder der Gemeinde Elbe-Parey ist nun die erste Saison des Eiswerks in Zerben an der Elbe beendet worden. Was geboten wurde und wie die Premiere über den Sommer gelaufen ist.
17.10.2025, 07:04
Zerben. - Wie auch sonst, als mit einem großen Eis-Essen hat man die Saison beim Eiswerk in Zerben nun beendet. Gleich mehrmals mussten dabei die Busse, unter anderem der markante gelbe vom Lieblingsplatz, hin- und herfahren, um alle Gäste zum Eiswerk zu fahren.