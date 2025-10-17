Mit einer großen Aktion für die Kinder der Gemeinde Elbe-Parey ist nun die erste Saison des Eiswerks in Zerben an der Elbe beendet worden. Was geboten wurde und wie die Premiere über den Sommer gelaufen ist.

Eiswerk an der Elbe: Gratis-Eis zum Abschluss der Premieren-Saison

Zum Abschluss der Saison wurden 150 Kinder aus der Gemeinde Elbe-Parey in das Eiswerk in Zerben eingeladen.

Zerben. - Wie auch sonst, als mit einem großen Eis-Essen hat man die Saison beim Eiswerk in Zerben nun beendet. Gleich mehrmals mussten dabei die Busse, unter anderem der markante gelbe vom Lieblingsplatz, hin- und herfahren, um alle Gäste zum Eiswerk zu fahren.