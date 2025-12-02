Zum 1. Dezember schließt mit der Bäckerei Walter in Güsen der letzte Bäcker der Gemeinde Elbe-Parey. Nicht nur die Vereine und Bewohner des Ortes verabschieden sich, auch im Internet gibt es dutzende Reaktionen.

Emotionaler Abschied auf Facebook und vor Ort: Wie Güsen nach 60 Jahren seine letzte Bäckerei verabschiedet

Der Heimatvereine „Wir sind Güsen“ verabschiedet sich bei der Bäckerei Walter, die nach knapp 60 Jahren schließt.

Güsen. - „Wir müssen aufpassen, dass die Leute die Einrichtung nicht noch mitnehmen“, scherzt Thomas Walter am vorletzten Öffnungstag der Bäckerei Walter in Güsen. Ab dem 1. Dezember bleibt die letzte Bäckerei der Gemeinde Elbe-Parey dauerhaft geschlossen. Entsprechend groß ist die Anteilnahme im Ort und auf den sozialen Medien gewesen, als die Schließung verkündet worden ist.