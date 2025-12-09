Rund 50 Gäste haben sich bei der Rentnerweihnachtsfeier im Elbehaus in Ferchland auf die Advents- und Weihnachtszeit eingestimmt - mit einem festlichen Programm und jeder Menge Musik.

Bei der Rentnerweihnachtsfeier in Ferchland sorgte auch die Chorgemeinschaft Elbe-Parey dafür, dass die rund 50 Gäste guter Stimmung waren.

Ferchland. - Mit festlichem Glanz und viel guter Laune hat kürzlich die traditionelle Rentnerweihnachtsfeier im Ferchländer Elbehaus stattgefunden. Rund 50 Seniorinnen und Senioren folgten der Einladung der Ortsgemeinde, um sich gemeinsam auf die Adventszeit einzustimmen.

„Schon beim Betreten des liebevoll geschmückten Schiffersaales empfingen Tannenduft und weihnachtliche Musik die Gäste“, wie Ortsbürgermeister Daniel Richter erzählt. Er begrüßte die Besucher herzlich und dankte dem Ortschaftsrat und allen Helfern für die Organisation und Unterstützung.

Abwechslungsreiches Programm auf der Bühne in Ferchland

Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm eröffnete der ehemalige Pfarrer Andreas Breit, der mit musikalischen Klängen für eine feierliche Einstimmung sorgte. Im Anschluss begeisterten die Kinder der Kita „Elbschlümpfe“ aus Derben mit einem fröhlichen Weihnachtsprogramm, das für viel Lächeln sorgte. „Weitere musikalische Höhepunkte bot die Chorgemeinschaft Elbe-Parey, die mit traditionellen Adventsliedern den Saal erfüllte und die Gäste zum Mitsingen einlud“, wie der Ortsbürgermeister berichtet.

Die Kita-Kinder aus Derben unterhalten die Senioren im Elbehaus. Foto: Daniel Richter

Bei Kaffee, Kuchen und frisch gebackenen Plätzchen nutzten die Seniorinnen und Senioren die Gelegenheit für Gespräche, das Austauschen von Erinnerungen und neue Begegnungen.

„Ein besonderer Dank galt in diesem Jahr der Jagdgenossenschaft Ferchland, die die Feier mit 200 Euro unterstützte, sowie Heiko Auswitz, der den festlich geschmückten Weihnachtsbaum spendete“, bedankt sich Daniel Richter. „Ohne solches Engagement aus der Dorfgemeinschaft wäre dieses schöne Beisammensein nicht möglich.“

Senioren feiern Weihnachtsfeier im Elbehaus

Zum Abschluss zeigten sich die Organisatoren sehr zufrieden: „Solche Veranstaltungen stärken den Zusammenhalt in unserem Ort – und bringen Licht in die Adventszeit“, so Daniel Richter.

Mit einem gemeinschaftlichen Abendessen klang der Abend aus – ein gelungener Start in die Vorweihnachtszeit in Ferchland.