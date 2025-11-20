Der Radweg an der K 1199 zwischen Genthin und Brettin ist nach einer umfangreichen Sanierung wieder freigegeben worden und kann von Radfahrern genutzt werden. Die Bauarbeiten wurden sogar früher fertig als geplant.

Freie Fahrt für Radfahrer: Radweg zwischen Genthin und Brettin an der K 1199 wieder freigegeben

Landrat Steffen Burchardt, Beigeordneter Stefan Dreßler und Cathleen Lüdicke, Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow (Bildmitte), sowie Vertreter des Planungsbüros Seidel und des Bauunternehmens Matthäi geben den Radweg zwischen Genthin und Brettin an der K 1199 wieder frei.

Genthin/Brettin. - Gute Nachrichten für Radfahrer: Nach der umfangreichen Sanierung ist der Radweg entlang der K 1199 zwischen Genthin und Brettin früher als gedacht fertig geworden. Bereits am Dienstag konnte er von Landrat Steffen Burchhardt (SPD) und dem Beigeordneten Stefan Dreßler wieder freigegeben werden.

„Ursprünglich sollten die Ende September 2025 gestarteten Arbeiten erst am 24. November 2025 beendet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Risse, Aufbrüche und Wurzelschäden hatten den Radweg so stark beschädigt, dass der 892 Meter lange Abschnitt zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit grundhaft erneuert werden musste.

Radweg zwischen Genthin und Brettin an der K 1199 früher als geplant freigegeben

„Ich bin sehr zufrieden mit der Umsetzung der Maßnahme. Dank der konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten können wir den Radweg nun früher als geplant freigeben. Die Sanierung erfolgte nach modernen Standards, um sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Langlebigkeit des Radweges zu gewährleisten“, erklärt Landrat Steffen Burchhardt.

Früher als geplant konnte das 410.000 Euro teure Projekt fertiggestellt werden. Foto: Landkreis Jerichower Land

Im Zuge der Arbeiten erfolgte eine Neuverlegung der Radstrecke. Entlang des 200 Meter langen Waldbereiches wurde die Wegführung um 2,5 Meter in Richtung Wald versetzt. Für die Umsetzung waren in diesem Bereich Baumfällarbeiten notwendig. Die Radwegbreite bleibt mit 2,5 Meter im gesamten Abschnitt unverändert, informiert der Landkreis weiter.

410.000 Euro für Sanierung des Radweges bei Genthin ausgegeben

Nach der Entfernung der alten Asphaltbefestigung wurde ein neuer Oberbau aus einer Asphaltdeckschicht, Asphalttragschicht sowie Schotter- und Frostschutzschicht hergestellt. Um künftig Wurzelaufbrüchen entgegenzuwirken, ist der Radweg nun stellenweise um 45 Zentimeter erhöht angelegt. Zur Entwässerung sind zudem die bestehenden Mulden ertüchtigt sowie eine Sickerrigole angelegt worden.

Für die Durchführung der Sanierungsarbeiten erhielt die Kreisverwaltung Fördermittel in Höhe von 90 Prozent aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes. Die Restfinanzierung der Gesamtkosten in Höhe von rund 410.000 Euro wurde aus Haushaltsmitteln der Kreisverwaltung zur Verfügung gestellt.