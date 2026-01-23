Der perfekte Platz Geheimnisvolle Spuren an der Elbe: Wie ein Tee Albert Schweitzer zurück nach Zerben bringt
Auf geheimnisvollen Spuren ist der Arzt und Philosoph Albert Schweitzer von Berlin bis Schwetzingen unterwegs gewesen, auch zu Zerben an der Elbe hat er einen Bezug. Was ein Tee damit zu tun hat.
Zerben. - Durch die enge Verknüpfung von Theodor Fontanes „Effi Briest“ und der Reihe der Zerbener Schlosskonzerte hat es die Ortschaft bei vielen Kulturfreunden zu einer großen Bekanntheit geschafft, die Lage am Elberadweg sorgt ebenfalls dafür, dass viele Besucher nach Zerben kommen.