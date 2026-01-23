Der perfekte Platz Geheimnisvolle Spuren an der Elbe: Wie ein Tee Albert Schweitzer zurück nach Zerben bringt

Auf geheimnisvollen Spuren ist der Arzt und Philosoph Albert Schweitzer von Berlin bis Schwetzingen unterwegs gewesen, auch zu Zerben an der Elbe hat er einen Bezug. Was ein Tee damit zu tun hat.