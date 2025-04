atemberaubende fotos in genthin Spektakulärer Nachthimmel: Grünes Licht über Schopsdorf und dem Jerichower Land

Ein grünes Licht am Nachthimmel in Genthin, das bis zu 80 Kilometer weit reicht. In der gesamten Fiener Region ist ein Lichtschein zu sehen. Wir haben zahlreiche spektakuläre Aufnahmen. Doch was ist der Grund für das spektakuläre Leuchten?