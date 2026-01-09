weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Medizinische Versorgung auf dem Land: Genthiner Podologin kämpft für kostenfreie Ausbildung

Medizinische Versorgung auf dem Land Genthiner Podologin kämpft für kostenfreie Ausbildung

Volle Praxen, steigender Bedarf und lange Wartezeiten: Podologen werden in Sachsen-Anhalt dringend gebraucht. Eine Podologin aus Genthin hat sich deshalb politisch engagiert – mit Erfolg. Doch ob die Schulgeldfreiheit für den Beruf dauerhaft bleibt, ist offen.

Von Saskia Fischer 09.01.2026, 16:20
Mehr junge Menschen in der Ausbildung zum Pdologen: Zusammen mit dem Deutschen Verband für Podologie setzt sich die Genthinerin Cornelia Krach für die Schulgeldfreiheit in ihrem Beruf ein.
Mehr junge Menschen in der Ausbildung zum Pdologen: Zusammen mit dem Deutschen Verband für Podologie setzt sich die Genthinerin Cornelia Krach für die Schulgeldfreiheit in ihrem Beruf ein. Foto: Podologenverband Sachsen-Anhalt

Genthin - Der Beruf als Podologe hat ein Imageproblem: Es ist nicht nur die Tatsache, dass die Berufsgruppe jeden Tag mit Füßen zu tun hat, sondern auch -bisher- das Schulgeld, das den Auszubildenden auf die Füße fiel.