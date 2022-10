Genthiner präsentieren 850 Jahre Geschichte in einem Festumzug

In historischen Kostümen und einem aufwendig gestalteten Wagen mit lebendigem Federvieh verkörpern die Rassegeflügelzüchter im Umzug die landwirtschaftlich geprägte Historie rund um Genthin.

Genthin - So voll ist es in der Genthiner Innenstadt selten. Aber an diesem Sonntag, gab es einen guten Grund für die Einwohner, um sich auf den Weg zu machen: Der Festzug zum 850-jährigen Stadtjubiläum Genthins. Ein echtes Ereignis.