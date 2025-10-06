In Genthin steht die nächste Straßensperrung an: Die Große Schulstraße wird in den Herbstferien aufgrund von Bauarbeiten voll gesperrt. Anlieger und Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Genthin - In der Woche vom 13. bis 17. Oktober 2025 wird die Große Schulstraße zwischen Jahnstraße und Pfarrer-Schneider-Straße vollständig gesperrt. Der Grund sind notwendige Schachtregulierungsarbeiten an einem Abwasserschacht, wie die Stadt Genthin mitteilt. Die Maßnahme ist gezielt in die Herbstferien gelegt, um den Schülerverkehr nicht zu beeinträchtigen.

Anwohner können ihre Grundstücke während der Bauzeit über die Pfarrer-Schneider-Straße erreichen. Direkt im Bereich der Arbeitsstelle wird ein absolutes Haltverbot eingerichtet, um einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten.

Innenstadt bleibt erreichbar

Trotz der Sperrung bleibt die Genthiner Innenstadt über die Bahnhofstraße, Magdeburger Straße und Seminarstraße zugänglich. Eine offizielle Umleitung ist nicht vorgesehen, dennoch bittet die Stadt alle Verkehrsteilnehmer, sich auf die geänderten Verkehrsbedingungen einzustellen.

Weitere Sperrungen im Stadtgebiet

Die Maßnahme reiht sich in eine Serie von aktuellen Bauarbeiten in Genthin ein. Bereits ab dem 10. Oktober wird auch die Friedenstraße für mehrere Wochen voll gesperrt – dort stehen Reparaturen an einer Fernwärmeleitung an. Die Stadt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Rücksicht zu nehmen und mehr Zeit für ihre Wege einzuplanen.