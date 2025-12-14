Noch vor Weihnachten durften sich die Hortkinder des Grundschulzentrums in Güsen über Geschenke freuen. Diese sorgen regelrecht für Begeisterung.

Güsen. - Bis draußen dürften die Hortkinder des Grundschulzentrums Güsen zu sehen und zu hören gewesen sein, als die Weihnachtsfeier mit dem traditionellen Treppensingen eröffnet worden ist. Für Aufregung hat dabei auch die große Geschenkbox gesorgt, die von den Kindern regelrecht umringt worden ist.

Freude über Bausteine im Güsener Hort

„Da der Weihnachtsmann gerade viel zu tun hat, hat er vor dem 24. Dezember schon was bei Mario Helmrich abgegeben“, erklärt Erzieherin Sylvia Perrey den versammelten Kindern. Die Frage des Güsener Ortsbürgermeisters, ob sie das Jahr über artig gewesen sind, wird natürlich laut von den Kindern bejaht, sodass das Paket endlich geöffnet werden kann: Entsprechend groß ist die Freude über die Bausteine gewesen, die dabei zum Vorschein gekommen sind.

„Die sind bei uns heißt begehrt“, freut sich Sylvia Perrey. Auch in den Nebenräumen warten mehrere Geschenke für die 154 Hortkinder, zudem gab es leckere Naschereien und Getränke zum Ausklang des Tages.