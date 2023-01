Holocaust-Gedenken auf dem jüdischen Friedhof in Genthin

Auf dem jüdischen Friedhof in Genthin gibt es am 27. Januar eine Gedenkveranstaltung.

Genthin - Zum 78. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gibt es eine Veranstaltung in Genthin. Am Freitag, 27. Januar, dem Internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocausts, wird in Genthin ein Zeichen gesetzt.