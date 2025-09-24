Omas Kaffeeservice oder die alte Standuhr? Wofür gibt es wirklich noch ein paar Euro und was kann getrost auf den Müll? Andreas Kuke aus Derben ist seit 40 Jahren im Trödelgeschäft.

Von A-Z: Es gibt fast nichts, was Andreas Kuke nicht anbietet in seinem Guthaus.

Derben - Ein bisschen versteckt steht das alte Gutshaus in Derben. Davor sitzt Andreas Kuke, dreht sich eine Zigarette und plaudert mit einem Kunden, der gerade ein Bild gekauft hat. „Nehmen Sie sich Zeit, der Mann hat viel zu erzählen“, flüstert dieser Kunde.