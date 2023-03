Das Gelände des früheren Krankenhauses in Genthin wird neu bebaut. Dort soll ein sogenanntes Johanniterquartier entstehen.

Johanniter planen Senioren-Quartier am früheren Krankenhaus in Genthin

Der Eingang zum ehemaligen Johanniter-Krankenhaus in Genthin. Die Gebäude dahinter samt Pförtnerhäuschen stehen unter Denkmalschutz, während ein Großteil der neueren Bauten abgerissen worden ist.

Genthin - „Die Johanniter-Seniorenhäuser sind immer noch an der Nutzung des früheren Krankenhausgeländes interessiert“, wurde kürzlich im Genthiner Medizinausschuss ein Thema wieder in die Öffentlichkeit gebracht, das im Fahrwasser des Bemühens um eine Notfallversorgung etwas an Bedeutung verloren hatte. Aber derzeit bemühen sich die Seniorenhäuser um die Möglichkeit einer neuen Bebauung des Krankenhausareals.