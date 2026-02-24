Der 1. FC Magdeburg und seine Fangemeinde sind eine Macht. Und das schon seit mehr als 60 Jahren. Solange besteht der Club und baut seine Anhängerschar seitdem stetig aus. Eine Ausstellung will die Clubgeschichte nun deutlicher als bisher reflektieren.

In der Wobau-Galerie in der Magdeburger Goldschmiedebrücke ist derzeit eine FCM-Ausstellung mit dem Schwerpunkt Erfolge und internationale Auftritte des Clubs zu sehen. Nun soll eine Nachfolgeschau vorbereitet werden.

Magdeburg. - Der 1. FC Magdeburg ist zwar sportlich derzeit nicht so erfolgreich wie es sich seine Fans wünschen. Doch die Anhänger der Blau-Weißen um Anführer Baris Atik schockt das nicht. Schließlich hat der FCM in seiner mehr als 60-jährigen Geschichte bereits häufig den aussichtslos erscheinenden Weg aus Krisen heraus gefunden und sich zu großen Erfolgen gekämpft.