Nach Jahren der Unsicherheit belebt das neue Team die Jugendarbeit in Oebisfelde wieder. Mit vielfältigen Angeboten und einem selbstverwalteten Clubraum.

Stadt setzt auf erfahrenes Team: Neustart mit Struktur und Herz

Bürgermeister Marc Blanck (l.) und Peter Lieske von der Stadtverwaltung (r.) freuen sich über das neue Team in der Jugendarbeit, René Hoffmann (2. v. l.) und Stephan Obermayr (2. v. r.)

Oebisfelde. - Nach schwierigen Jahren kehrt in die Jugendarbeit der Stadt Oebisfelde Schritt für Schritt neues Leben ein. Mit René Hoffmann und Stephan Obermayr hat die Jugendbegegnungsstätte seit August zwei neue Mitarbeiter, die frische Ideen und Struktur in das Angebot bringen sollen.