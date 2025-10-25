Jugendarbeit in Oebisfelde Stadt setzt auf erfahrenes Team: Neustart mit Struktur und Herz
Nach Jahren der Unsicherheit belebt das neue Team die Jugendarbeit in Oebisfelde wieder. Mit vielfältigen Angeboten und einem selbstverwalteten Clubraum.
25.10.2025, 10:00
Oebisfelde. - Nach schwierigen Jahren kehrt in die Jugendarbeit der Stadt Oebisfelde Schritt für Schritt neues Leben ein. Mit René Hoffmann und Stephan Obermayr hat die Jugendbegegnungsstätte seit August zwei neue Mitarbeiter, die frische Ideen und Struktur in das Angebot bringen sollen.