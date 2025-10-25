Entscheidung des Landkreises Harz Sind 2.200 Unterschriften gegen Kita-Schließungen in Osterwieck für die Katz?

Nachdem der Stadtrat Osterwieck im Juni das Bürgerbegehren zum Erhalt aller Kindertagesstätten im Gemeindegebiet für unzulässig erklärt hat, haben die Eltern Widerspruch eingelegt. Gibt es nach der Antwort der Kreisverwaltung Harz doch noch Hoffnung?