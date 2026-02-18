Die Genthiner Hobbyfotografin Karin Kinder präsentiert in der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin ihre neue Ausstellung mit Aufnahmen aus der Region.

Karin Kinder fängt die stille Schönheit ihrer neuen Heimat ein

Karin Kinder (re.) präsentiert Marina Conradi (li.) und Yvonne Hillmann ihr Lieblingsbild in der Ausstellung.

Genthin - Ein weiter Himmel, Felder im Licht, eine Allee, die sich in der Sonne verliert – wer die Fotos von Karin Kinder betrachtet, spürt sofort die Ruhe und den Zauber ihrer Motive. In der Ausstellung in der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin zeigt die 69‑jährige Hobbyfotografin Bilder aus Genthin, Jerichow und Burg, die nicht laut beeindrucken wollen, sondern leise berühren.