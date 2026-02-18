Fotokunst aus dem Jerichower Land Karin Kinder fängt die stille Schönheit ihrer neuen Heimat ein
Die Genthiner Hobbyfotografin Karin Kinder präsentiert in der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin ihre neue Ausstellung mit Aufnahmen aus der Region.
18.02.2026, 06:20
Genthin - Ein weiter Himmel, Felder im Licht, eine Allee, die sich in der Sonne verliert – wer die Fotos von Karin Kinder betrachtet, spürt sofort die Ruhe und den Zauber ihrer Motive. In der Ausstellung in der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin zeigt die 69‑jährige Hobbyfotografin Bilder aus Genthin, Jerichow und Burg, die nicht laut beeindrucken wollen, sondern leise berühren.