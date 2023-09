Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin - Eingebettet in die Modeausstellung „Von der Dederonschürze zu Blue Jeans – Zur Kleidungsgeschichte in Sachsen-Anhalt 1945 – 2000“, die noch bis zum 29. Oktober im Kreismuseum in Genthin zu sehen ist, gibt es am 27. September um 18 Uhr einen Vortrag zur Modegeschichte. Dabei wird die Autorin Bettina Fügemann die Modedesignerin Anna Muthesius vorstellen, die von 1870 bis 1961 lebte und wirkte.