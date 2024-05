Tangerhütte spart seit Jahren, was das Zeug hält, doch das Finanzloch wächst stetig weiter. Der Stadtrat will die schon jetzt sehr hohen Liquiditätskredite nicht weiter aufstocken. Der Bürgermeister droht mit Einschnitten.

Tangerhütte. - Der Stadtrat in Tangerhütte hat eine weitere Erhöhung der Liquiditätskredite (ähnlich privater Dispokredite) abgelehnt, weil offenbar einiges in Sachen Geld nicht nachvollziehbar ist. Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) kündigt nun Einschränkungen in praktisch allen Bereichen an. Doch sind die wirklich notwendig?