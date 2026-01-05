Die evangelische Kirche setzt ihre Reihe thematischer Gottesdienste fort. Im Mittelpunkt stehen 2026 das Leben und Werk von Agatha Christie und Astrid Lindgren.

Genthin - Gottesdienste müssen nicht immer klassischen Mustern folgen – das beweist die St-Trinitatiskirche in Genthin bereits seit einigen Jahren. Nach erfolgreichen Formaten zu Werken der Malerei und bedeutenden Dichterinnen stehen im Frühjahr 2026 zwei Ikonen der Weltliteratur im Fokus der Gemeinde: Agatha Christie und Astrid Lindgren.

Den Auftakt macht am Sonntag, 18. Januar um 10 Uhr ein Gottesdienst zu Ehren von Agatha Christie (1890–1976). Anlässlich ihres 50. Todestages geht die Gemeinde der Frage nach: Wie viel Religion steckt eigentlich im Krimi? Die Suche nach dem Schuldigen und die moralischen Abgründe im Werk der „Queen of Crime“ bieten spannende Anknüpfungspunkte für eigene Sinn- und Glaubensfragen.

Genthiner Gottesdienst mit Geschichten über das Leben und den Tod

Am Sonntag, 15. Februar um 10 Uhr folgt die Begegnung mit Astrid Lindgren (1907–2002). Unter dem Leitgedanken „Man muss leben, damit man sich mit dem Tod anfreundet“ werden Auszüge aus Klassikern wie „Mio, mein Mio“, „Ferien auf Saltkrokan“ und „Die Brüder Löwenherz“ gelesen.

Die Texte der schwedischen Autorin, die Generationen geprägt haben, dienen als Brücke, um über die großen Themen des Lebens und des Abschiednehmens ins Gespräch zu kommen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich auf diese literarischen Lebensspuren zu begeben.