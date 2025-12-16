Großzügige Spenden für Kinder, ein überraschendes Weihnachtsprogramm und persönliche Erinnerungen prägen die Aktivitäten des Calvörder Heimatvereins. Wie Jung und Alt zusammenkommen und was den Abend besonders macht, hat sich bei der jüngsten Veranstaltung gezeigt.

Spendenaktionen des Calvörder Heimatvereins: Kleine Gesten und große Freude in der Weihnachtszeit

Calvörde - Wenn kleine Hände Bastelmaterial auspacken und große Herzen sich an Weihnachtsliedern erfreuen, dann ist der Calvörder Heimatverein nicht weit. Gleich doppelt sorgen die engagierten Mitglieder in der Adventszeit für leuchtende Augen – bei Kindern wie bei den Jugendlichen.

Für die Kinder der Kita und des Hortes „Abenteuerland“ sowie des Jugendklubs spendeten Vereinsmitglieder reichlich Bastelmaterial. Mit sichtbarer Freude nahmen die Hortkinder die Geschenke an und hatten gleich mehrere Ideen, was sie mit dem Material basteln wollen. „Es ist uns wichtig, die Kinder in Calvörde zu unterstützen und ihnen Raum für Fantasie und gemeinsames Tun zu geben“, erklärt Christa Merker, Vorsitzende des Calvörder Heimatvereins.

Das könnte Sie auch interessieren: Glück für Calvörde: Häuser vor dem Verfall retten

Bastelmaterial für Kita und Hort

Wenig später wurde es festlich: Die Weihnachtsfeier des Vereins fand im „Goldenen Löwen“ statt und war alles andere als gewöhnlich. Zur Begrüßung dankte Christa Merker allen Helferinnen und Helfern des vergangenen Jahres. Doch damit nicht genug – eine ganz besondere Überraschung wartete auf die Mitglieder und ihre Partner.

Die Enkel von Sieglinde Hänsel präsentieren ein musikalisches Weihnachtsprogramm: Matti, Julian, Elisa und Laura begeistern mit Instrumenten, Gesang und selbst gedichteten Texten. Foto: Uwe Merker

„Ich konnte die Tochter und Enkelkinder von Sieglinde Hänsel für ein kleines Weihnachtsprogramm gewinnen“, berichtet Christa Merker sichtlich bewegt. Sieglinde Hänsel – im vergangenen Jahr verstorben – war Gründungsmitglied und langjährige Schriftführerin des Vereins. Ein emotionaler Moment, der viele Herzen berührte.

Lesen Sie auch: Zeitreise in die DDR: Sandmann, Trabi, DEFA-Filme und die Volkspolizei

Besonderes Weihnachtsprogramm für Jung und Alt

Durch das Programm führte Sieglinde Hänsels Tochter Babett Reibiger. Die älteren Kinder spielten Instrumente, die Mädchen sangen und trugen Gedichte vor. Besonders rührend: Julian (9 Jahre) hatte sich extra am Vortag ein eigenes Gedicht ausgedacht. Gemeinsam mit Matti (12), Elisa (7), Laura (5) und ihrer Mutter erntete die Familie stürmischen Applaus. „Das war ein wunderbares Geschenk – für uns alle“, so Christa Merker.

Christa Merker (v.l.), Margit Wendt, Sylvia Müller, Beatrice Quatz, Christiane Huchel, Heidemarie Schweickert und Gudrun Homann – gemeinsam sorgen sie für festliche Weihnachtsstimmung beim Vereinsabend. Foto: Uwe Merker

Nach dem gemeinsamen Abendessen sangen die Heimatfreundinnen aus dem Chor mehrere Weihnachtslieder. Humorvolle Einlagen von Gudrun Homann und Christa Merker lockerten das Programm auf. In entspannter Atmosphäre klang der Abend mit vielen Gesprächen aus.