Bevor Taschenrechner und KI den Mathe-Alltag erobert haben, ist der Rechenschieber in der DDR unverzichtbar gewesen. Ein solches Modell bewahrt Christine Schreiber aus Parey noch bei sich auf - mit ihm hat sie ihr Studium absolviert.

Mathe ohne App und Taschenrechner: So wurden die Aufgaben in den 1970ern in DDR und BRD gelöst

Christine Schreiber aus Parey bewahrt den Rechenschieber aus Studienzeiten noch bei sich auf.

Parey. - Wer heute etwas ausrechnen möchte, tippt dies schnell in seinen Taschenrechner ein, fragt die Künstliche Intelligenz oder zückt fix die App auf seinem Handy. Doch ganz so einfach ist es nicht immer gewesen. Noch vor dem Taschenrechner ist etwa der Rechenschieber in der DDR die erste Wahl gewesen, wie die Christine Schreiber aus Parey verrät.