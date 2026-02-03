weather bedeckt
An drei Tagen hat die Polizei in Hohenseeden an der B1 geblitzt: von 1.300 Autos sind über 200 zu schnell unterwegs gewesen. Was dagegen unternommen werden soll und ob ein fester Blitzer eine Option ist.

Von Louis Hantelmann Aktualisiert: 03.02.2026, 16:45
Häufig wird an der B1 in Hohenseeden zu schnell gefahren, wie Tempokontrollen der Polizei ergeben haben.
Hohenseeden. - Die Geschwindigkeit von knapp 1.300 Autos ist kürzlich von der Polizei in Hohenseeden an der B1 gemessen worden – über 200 davon sind zu schnell unterwegs gewesen und geblitzt worden.