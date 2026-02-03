200 Autos geblitzt Nach Raserei auf der B1: Kann ein Blitzer in Hohenseeden helfen?

An drei Tagen hat die Polizei in Hohenseeden an der B1 geblitzt: von 1.300 Autos sind über 200 zu schnell unterwegs gewesen. Was dagegen unternommen werden soll und ob ein fester Blitzer eine Option ist.