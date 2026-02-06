weather nebel
  4. Eisbaden im Kostüm: Norwegen als zweite Heimat: Warum in Derben Flagge für die Sami-Ureinwohner des Nordens weht

20 Jahre lang haben Mario Rahmsdorf und Sylke Czech in Norwegen gelebt, ehe es sie nach Derben gezogen hat. Noch heute ist die Verbindung zum Land stark. Was sie im hohen Norden alles erlebt haben.

Von Louis Hantelmann 06.02.2026, 07:07
Mario Rahmsdorf aus Derben mit dem eigenen Kochbuch in norwegischer Sprache.
Derben. - Heute wird in Derben die Flagge gehisst. Nicht etwa die eine mit dem Orts- oder Gemeindewappen oder die Deutschlandfahne, sondern die des indigenen Volkes der Samen.