Eisbaden im Kostüm Norwegen als zweite Heimat: Warum in Derben Flagge für die Sami-Ureinwohner des Nordens weht
20 Jahre lang haben Mario Rahmsdorf und Sylke Czech in Norwegen gelebt, ehe es sie nach Derben gezogen hat. Noch heute ist die Verbindung zum Land stark. Was sie im hohen Norden alles erlebt haben.
06.02.2026, 07:07
Derben. - Heute wird in Derben die Flagge gehisst. Nicht etwa die eine mit dem Orts- oder Gemeindewappen oder die Deutschlandfahne, sondern die des indigenen Volkes der Samen.