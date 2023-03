Seit Langem gibt es den Wunsch, dass zwischen Fienerode und Mützel ein gut befahrbarer Weg für Radfahrer entsteht. Nun könnte Bewegung in die Sache kommen.

Der Weg in Tucheim könnte Vorbild für die Strecke zwischen Fienerode und Mützel werden.

Genthin - Das Radfahren in der Region hat an Attraktivität gewonnen. Im April wird ein neuer Radweg von Seedorf nach Neuderben eingeweiht, aktuell laufen Bemühungen für die Vorbereitung eines Weges von Parchen von Hohenseeden. Aber es gibt immer noch Bereiche im ländlichen Raum, in denen das Radfahren nur schwer und gar nicht möglich ist. Eine Strecke ist die von Fienerode nach Mützel.