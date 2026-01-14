Das Wasserwerk Genthin erhält eine Landes- und EU-Förderung zur Erneuerung seiner Reinwasserpumpen. Die Maßnahme spart jährlich fast 200.000 Kilowattstunden Energie.

Damit das Wasser weiter frisch sprudeln kann, erhält der Trinkwasserverband eine EU-Förderung.

Genthin - Das Wasserwerk Genthin wird fit gemacht für die Zukunft: Mit einer Förderung von rund 115.000 Euro unterstützt das Land Sachsen-Anhalt — gemeinsam mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung — den Einbau moderner, hocheffizienter Pumpentechnik beim Trinkwasser- und Abwasserverband (TAV) Genthin.

Ziel ist es, den Energieverbrauch in der Reinwasserförderung deutlich zu senken und den Klimaschutz voranzubringen.

Bisherige Pumpen in Genthin stammen aus den 1990er Jahren

Die derzeitigen Pumpen stammen aus den 1990er-Jahren und arbeiten mit einem Wirkungsgrad zwischen nur 15 und 32 Prozent. Ein Energiecheck hat ergeben, dass durch den Austausch jährlich rund 192.663 Kilowattstunden Strom und 83,8 Tonnen CO₂ eingespart werden können. Für den TAV bedeutet das niedrigere Betriebskosten und mehr Versorgungssicherheit.

Für die Einwohner bedeutet das Vorhaben bleibt das Wasser wie gewohnt in hoher Qualität verfügbar — zudem sorgt es langfristig für eine effizientere, klimafreundlichere und kostensichere Wasserversorgung in der Region.

Vorteil für 25.000 Einwohner aus Genthin, Jerichow und Parey

Von der Modernisierung profitieren fast 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey, die täglich mit frischem Trinkwasser versorgt werden.

Die Maßnahme bringt das 1994 errichtete Wasserwerk auf den neuesten Stand der Technik und bereitet die Anlage auf künftige Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz vor.