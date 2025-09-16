Bei der Interkulturellen Woche läuft in Burg und Genthin eine Dokumentation über ukrainische Frauen. Der Film wurde jetzt mit einem deutschen Text versehen.

Wie ein ukrainischer Film beim Genthiner Amateurtheater vertont wird

Regisseurin Tetiana Vysotska (li.) und Marina Conradi bei der Vertonung des Filmes Sie und der Krieg in Genthin

Genthin - Ein Hauch von Kino, Begegnung und gelebter Solidarität: Unter dem Titel „Echte Werte“ lädt der Verein „Ukrainer in Burg“ in diesem Jahr zu einer besonderen Veranstaltung im Rahmen der Interkulturellen Woche ein. An gleich zwei Abenden wird der ukrainische Dokumentarfilm „Sie und der Krieg: Geschichten innerer Stärke“ erstmals in Burg und Genthin gezeigt. Zuvor wurde der Film in Genthin vertont.