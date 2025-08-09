Für ihre ehrenamtliche Arbeit im Verein wurde mehrere Mitglieder des SV Eiche Redekin im Rahmen des Dorffestes vom Verband ausgezeichnet. Sportlich wurde es auch beim Wettkampf um den Dorfpokal.

Redekin. - Zum Auftakt des mit etwa 500 Gästen sehr gut besuchten Dorffestes in Redekin gab es Lorbeeren für verdienstvolle Sportler des SV Eiche Redekin. Die Ehrennadel des Kreissportbundes in Bronze überreichte Fritz Mund an René Lefanczik und Mary Danneberg, beide engagieren sich in der Sektion Bogenschießen, die „Böglinge“ des Vereins.