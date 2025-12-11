Eil
Mobilität im ländlichen Raum Goldbeck will den „schlauen Bus“ – Kommune bewirbt sich als nächste Pilotregion für Tango-Projekt
Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck könnte die nächste Pilotregion für das flexible Busfahrsystem „Tango“ werden. Es gibt genau zwei Mitbewerber.
Aktualisiert: 11.12.2025, 16:35
Goldbeck. - Die seit April laufende Testphase zwischen Tangermünde und Tangerhütte verlief vielversprechend, das Pilotprojekt „Tango“ wurde bis Februar 2026 verlängert. Nun hat der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck den Finger gehoben, um vielleicht auch in die Gunst des „schlauen Bussystems“ zu kommen.