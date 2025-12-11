Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck könnte die nächste Pilotregion für das flexible Busfahrsystem „Tango“ werden. Es gibt genau zwei Mitbewerber.

Goldbeck will den „schlauen Bus“ – Kommune bewirbt sich als nächste Pilotregion für Tango-Projekt

Wer mit einem Tango-Bus fahren möchte, kann ihn eine Stunde vor Abfahrt mit einer App (MyMobi) oder einem Anruf zu sich bestellen.

Goldbeck. - Die seit April laufende Testphase zwischen Tangermünde und Tangerhütte verlief vielversprechend, das Pilotprojekt „Tango“ wurde bis Februar 2026 verlängert. Nun hat der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck den Finger gehoben, um vielleicht auch in die Gunst des „schlauen Bussystems“ zu kommen.