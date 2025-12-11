Eine Spaziergängerin stößt bei Böddensell auf Wurststücke, die offenbar mit Rattengift präpariert sind. Die Polizei ermittelt, Hundebesitzer sollten wachsam bleiben. So schützen Sie Ihren Hund beim nächsten Spaziergang.

Eine Hand hält einen der gefundenen Wurststücke – vermutlich mit Gift präpariert. Die Polizei ermittelt. Das Ordnungsamt Flechtingen warnt: Hundebesitzer sollten wachsam sein.

Böddensell/Flechtingen - Auf dem Weg von Böddensell – dort, wo früher der Wasserturm stand – in Richtung Wald wurden mehrere Giftköder entdeckt. „Es waren an verschiedenen Stellen und mehrere Köder. Einige der Köder waren schon angefressen – vermutlich von einem Wildtier, vielleicht ein Fuchs. Da konnte man nur noch die blaue Substanz und Wurstrückstände erkennen“, berichtet eine aufmerksame Spaziergängerin.