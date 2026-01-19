Die Folgen des Wasserschadens im Brandenburger Theater sind nicht behoben. Für die Symphoniekonzerte und Sonderveranstaltungen gibt es Ersatzlösungen.

Brandenburg/Genthin - Der Wasserschaden im Großen Haus des Brandenburger Theaters, der im Dezember 2025 durch die Auslösung der Sprühflutanlage entstanden war, bleibt für Ensemble und Besucher eine große Herausforderung.