weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Wasserschaden beeinträchtigt Betrieb: Update: Brandenburger Theater: Großes Haus bleibt gesperrt – Theaterball abgesagt aber Konzerte gesichert

Wasserschaden beeinträchtigt Betrieb Update: Brandenburger Theater: Großes Haus bleibt gesperrt – Theaterball abgesagt aber Konzerte gesichert

Die Folgen des Wasserschadens im Brandenburger Theater sind nicht behoben. Für die Symphoniekonzerte und Sonderveranstaltungen gibt es Ersatzlösungen.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 03.02.2026, 16:43
Musiker der Brandenburger Symphoniker im Konzert.
Musiker der Brandenburger Symphoniker im Konzert. Foto: picture alliance/dpa

Brandenburg/Genthin - Der Wasserschaden im Großen Haus des Brandenburger Theaters, der im Dezember 2025 durch die Auslösung der Sprühflutanlage entstanden war, bleibt für Ensemble und Besucher eine große Herausforderung.