Wasserschaden beeinträchtigt Betrieb Update: Brandenburger Theater: Großes Haus bleibt gesperrt – Theaterball abgesagt aber Konzerte gesichert
Die Folgen des Wasserschadens im Brandenburger Theater sind nicht behoben. Für die Symphoniekonzerte und Sonderveranstaltungen gibt es Ersatzlösungen.
Aktualisiert: 03.02.2026, 16:43
Brandenburg/Genthin - Der Wasserschaden im Großen Haus des Brandenburger Theaters, der im Dezember 2025 durch die Auslösung der Sprühflutanlage entstanden war, bleibt für Ensemble und Besucher eine große Herausforderung.