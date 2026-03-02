Feiern, lachen, verwöhnen Frauentag 2026: Wo Genuss, Sekt und Party pur Herzen höher schlagen lassen

Rund um den internationalen Ehrentag der Frauen wird auch in Erxleben und Calvörde ausgelassen gefeiert: Gäste dürfen sich auf Buffets, Schlager, Currywurst und besondere Atmosphäre freuen. Wer dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig einen Platz sichern.