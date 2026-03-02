weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Rund um den internationalen Ehrentag der Frauen wird auch in Erxleben und Calvörde ausgelassen gefeiert: Gäste dürfen sich auf Buffets, Schlager, Currywurst und besondere Atmosphäre freuen. Wer dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig einen Platz sichern.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 03.03.2026, 10:55
Mark Marku und seine Frau Maniola Koletsi präsentieren im Restaurant „Herkules“ in Erxleben passende Getränke für die Frauentagsparty am 7. März.
Mark Marku und seine Frau Maniola Koletsi präsentieren im Restaurant „Herkules“ in Erxleben passende Getränke für die Frauentagsparty am 7. März. Foto: Anett Roisch

Erxleben/Calvörde - Genuss, Musik und Party in Erxleben und Calvörde – zum Frauentag wird geschlemmt, getanzt und gefeiert, wer zu Hause bleibt, könnte etwas verpassen.