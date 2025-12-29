Am 26. Januar 2026 startet die neue Kampagne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zur Schuleingangsuntersuchung - wen es betrifft, wie der Ablauf ist und was es zu beachten gilt.

Ist Ihr Kind bereit für die Schule? Das sollten Eltern jetzt wissen

Bei der Schuleingangsuntersuchung werden unter anderem die feinmotorischen Fähigkeiten getestet.

Zerbst - Ist mein Kind fit für die Schule? Ist es weit genug entwickelt? Antworten auf diese Fragen erhalten Eltern bei der Schuleingangsuntersuchung, zu welcher der Kinder- und Jugendärztliche Dienst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld regelmäßig aufruft. In Kürze sind alle Mädchen und Jungen dran, die zwischen dem 1. Juli 2020 und 30. Juni 2021 geboren wurden. Dabei gibt es einiges zu beachten.