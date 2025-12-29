Wichtig vor der Einschulung Ist Ihr Kind bereit für die Schule? Das sollten Eltern jetzt wissen
Am 26. Januar 2026 startet die neue Kampagne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zur Schuleingangsuntersuchung - wen es betrifft, wie der Ablauf ist und was es zu beachten gilt.
29.12.2025, 18:18
Zerbst - Ist mein Kind fit für die Schule? Ist es weit genug entwickelt? Antworten auf diese Fragen erhalten Eltern bei der Schuleingangsuntersuchung, zu welcher der Kinder- und Jugendärztliche Dienst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld regelmäßig aufruft. In Kürze sind alle Mädchen und Jungen dran, die zwischen dem 1. Juli 2020 und 30. Juni 2021 geboren wurden. Dabei gibt es einiges zu beachten.