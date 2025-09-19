Das Berliner Eukitea-Theater gastierte am Grundschulzentrum Güsen und vermittelt den Schülern mit einem interaktiven Theaterstück und Workshop wichtige Werte der Gewaltprävention. Was die Kinder gelernt haben.

Ludwig Drengk (l.) und Christian Rodenberg vom Berliner Eukitea-Theater beim interaktiven Spielen mit den Schülern in Güsen.

Güsen. - „Na ja“, lautet die Antwort der Schüler auf die Frage von Schauspieler und Theaterpädagoge Ludwig Drengk, wie die Regeln in der Klasse des Grundschulzentrums Güsen funktionieren, wenn etwa eine Prügelei auszubrechen droht.

Um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, haben Ludwig Drengk und sein Kollege Christian Rodenberg einen Workshop dazu mit den dritten Klassen der Grundschule abgehalten.

Berliner Eukitea-Theater unterrichtet in Güsen.

Die beiden gehören zum Ensemble des Eukitea-Theaters und sind Teil des Schauspielteams Berlin. Aufgeführt haben sie zunächst ein Stück zur Gewaltprävention mit dem Titel „Eigentlich wollte ich fliegen“.

Gegenseitiges Vertrauen und Koordination ist bei dieser Übung wichtig. Foto: Louis Hantelmann

„In dem Stück geht es um die Gewaltprävention. Im Mittelpunkt der Handlung stehen zwei Schüler, wobei einer den anderen mit dem Messer bedroht“, erklärt Christian Rodenberg die Rahmenhandlung. Dabei werde die Lebenswelten der beiden Schüler aufgezeigt, bis diese schließlich ihre Gemeinsamkeiten entdecken: Den Traum vom Fliegen. „Die beiden lernen sich besser kennen und überwinden so ihren Konflikt.“

Konzipiert ist das Stück interaktiv – die Schüler bringen sich mit ein, werden mit der Situation konfrontiert und sollen die Lösungen mitgestalten. Die Ideen der Kinder werden von den Schauspielern mit in das Stück einbezogen.

Berliner Theater zur Prävention in Güsen

Darauf aufbauend folgt ein gemeinsamer Workshop mit verschiedenen Gruppen in den Klassenräumen. „Ziel ist es, trotz des Themas mit Spaß an diese zu gehen und daraus etwas für den Alltag mitzunehmen“, hebt Ludwig Drengk hervor.

So definieren die Schüler beispielsweise den Begriff der Gewalt für sich - unterscheiden zwischen physischer und verbaler - gehen auf mögliche Maßnahmen zur Prävention ein und Hinterfragen die Gewalt-Aktionen generell. Dabei lernen sie, um Hilfe zu fragen und bekommen als Hausaufgabe auf, sich eine Person zu suchen, an den sie sich im Ernstfall wenden können.

Die Schüler führen sich gegenseitig, ohne gegen andere Paare zu laufen. Foto: Louis Hantelmann

Organisiert wurde der Theater-Workshop im Grundschulzentrum vom Pareyer Jugendhaus. Das Projekt läuft über „Demokratie leben!“ sowie der dazugehörigen Partnerschaft für Demokratie Genthin, Jerichow und Elbe-Parey. Träger ist der Förderverein Elbe-Parey.

Eukitea-Theater Berlin und Jugendhaus Parey: Dritte Zusammenarbeit in Güsen

Es ist bereits die dritte Zusammenarbeit von Jugendhaus, Theater und Grundschulzentrum, informiert Jugendhaus-Leiterin Ulrike Paul. „Die Kinder sind immer mit Spaß dabei, wir haben nur gute Erfahrungen mit dem Projekt gemacht.“

Auch Schulleiterin Juliane Geue hat nur positive Worte zum Workshop und bedankt sich beim Jugendhaus für die Organisation. „Wir freuen uns sehr, dass die Aufführung und der Workshop hier stattfinden konnten.“