Jubiläum in Großwulkow

Lutz Lapke von der Sparkasse MagdeBurg hatte als Geburtstagsgeschenk für die Ortsfeuerwehr Großwulkow einen symbolischen Scheck über 1000 Euro im Gepäck, den er im Beisein von Bürgermeisterin Cathleen Lüdicke an Ortswehrleiter Thomas Gericke übergab.

Großwulkow - Der kleine Festplatz hatte bei dem Jubiläum darüber hinaus allerhand zu bieten, angefangen von der Hopseburg für Kinder bis hin zur abendlichen Disco.

Zahlreiche Einheimische und viele Gäste waren in Feierlaune, wobei sich die Großwulkower Feuerwehrleute mit Unterhaltung und Versorgung als gute Gastgeber erwiesen. „Wir können auf unsere Feuerwehr wirklich stolz sein“, sagte Ortsbürgermeister Gerd Bunjes und sprach damit vielen Gästen aus dem Herzen.

Bunjes hatte dabei sehr wohl im Auge, dass von der Feuerwehr nicht nur an ihrem runden Geburtstag für die Öffentlichkeit eine große Anziehungskraft ausgeht. Denn in den letzten Jahren hat sich die Ortsfeuerwehr um Wehrleiter Thomas Gericke zu einer schlagkräftige Truppe entwickelt, in der sich auch junge Leute aus dem Ort engagieren.

Für ein kleines Dorf wie Großwulkow sei, so der Ortsbürgermeister, eine solche Verjüngung gerade wegen des demografischen Wandels durchaus nicht selbstverständlich. „Ich muss euch einfach ein Lob aussprechen“, zollte der Ortsbürgermeister im Gespräch Ortswehrleiter Thomas Gericke Respekt.

Die Großwulkower Kameradinnen und Kameraden hatten deshalb allen Grund, ihr Jubiläum kräftig zu feiern. Als eine kleine Ortsfeuerwehr verfügt sie über einen stabilen Personalbestand und kann, wie der Ortswehrleiter berichtet, durchweg einen guten Ausbildungsstand vorweisen. Für den nordöstlichen Teil der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow bildet sie im Verbund mit der Ortsfeuerwehr Kleinwulkow das Rückgrat des kommunalen Brandschutzes.

Die Brandschützer verrichten ihren ehrenamtlichen Dienst für 500 Einwohner von Großwulkow, Kleinwulkow, Altbellin, Hohenbellin, Havemark und Blockdamm. In ihren Einzugsbereich fällt eine Fläche von 34 Quadratkilometern, diverse Waldfläche sowie eine Reihe landwirtschaftlicher und gewerblicher Betriebe kommen dazu. Auch fällt in den Verantwortungsbereich der Ortsfeuerwehr auch eine Teil der B 107 sowie eine Kreis- und eine Landstraße. Jährlich hat die Wehr etwa sieben bis zehn Einsätze zu leisten.

In einer gesonderten Veranstaltung, so der Ortswehrleiter, werden zu einem späteren Zeitpunkt Auszeichnungen der Kameradinnen und Kameraden vorgenommen. Zunächst lag der Fokus der Feierlichkeiten auf dem geselligen Beisammensein mit Einwohnern, Gästen und Partnerwehren.