Erst die Schließung der Geburtshilfe, dann die Verlegung der Gynäkologie nach Aschersleben. Das war genug Futter für Gerüchte um die Zukunft des Ameos-Klinikums in Halberstadt. Doch die will nun Nummer eins im Landkreis Harz werden.

Ameos will mit zwei Neuen die Nummer eins im Landkreis Harz werden

Halberstadt. - Bei Ameos in Halberstadt ist die Zeit der Spekulationen vorbei. Mit einer neuen Führung und Umstrukturierungen will der private Krankenhausbetreiber den Standort Halberstadt sichern. Mit dem Jahresbeginn gab es neues Führungspersonal in der Verwaltung und im medizinischen Bereich.