Die Grundschule in dem Huy-Ort Badersleben hat einen Schulgarten. Doch der brauchte dieser Tage dringend Hilfe. Was jetzt passiert ist.

Badersleben - An der Badersleber Grundschule wurde durch Marlies Diedrich die Schulgarten-AG wieder ins Leben gerufen. Einmal pro Woche wird hier auf dem Schulgelände geharkt, gegossen, gepflanzt und geerntet.

Doch jeder (Klein-)Gärtner weiß: Das reicht vom Umfang in Hinblick auf die vielen zu erledigenden Arbeiten einfach nicht aus. „Deshalb erreichte uns dieser Tage ein Hilferuf von Frau Diedrich“, sagt Anne-Katrin Büttner vom Schulförderverein. „Sie hat gefragt, ob wir vom Verein mit einem Arbeitseinsatz unterstützen können.“

Da man sich erst sehr kurzfristig auf einen Termin einigen konnte, war die Schar der Helfer überschaubar - doch einige kamen. Klara Krüger zum Beispiel. „Ich hab im WhatsApp-Kanal davon gelesen und wollte wenigstens kurz helfen“, sagt sie. Und rückt mit anderen Helferinnen und dem Vorstand des Schulfördervereins dem Unkraut zu Leibe.

Am Ende können sich die Beete wieder sehen lassen - und die rund zehn Kinder der AG ihren Schulgarten wieder nutzen.