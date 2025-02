Badersleben. - Konflikte kommen auch schon unter Kindern vor. Und auch hier passiert es, dass diese eskalieren und längerfristige Folgen, nicht zuletzt auch auf die Psyche der betroffenen Kinder, haben. „Bei mir sind viele Kinder in Behandlung, die unter Mobbing leiden“, sagt Raquel Benvenuto. Die 46-Jährige ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat eine eigene Praxis in Salzgitter. „Das fand ich ganz schlimm und wollte gern etwas dagegen tun.“

Bei der Recherche sei sie auf das Konzept „Stark auch ohne Muckis“ gestoßen, dass sie sofort überzeugt habe. Nach einer entsprechenden Zertifizierung hat sie 2022, zusätzlich zur Praxis, ihre „Glückskrieger Academy“ gegründet, mit der sie nun versucht mitzuhelfen, Mobbing aus der Welt zu schaffen.

Projekt erreicht auch Täter und Mitläufer von Mobbing

„Ich bin mit diesem Projekt an Grundschulen und Kitas unterwegs - zum einen, um die Kinder so früh wie möglich zu erreichen“, erklärt die gelernte Krankenschwester. „Zum anderen bekomme ich so aber alle zu fassen. In meine Praxis kommen ja nur die Kinder, die unter dem Mobbing leiden, die also die Opfer sind - durch das Projekt erreiche ich aber alle, auch die Täter und Mitläufer.“

Auf das Projekt aufmerksam geworden ist auch Badersleber Grundschule, an der Glückskriegerin Raquel Benvenuto nun bereits im zweiten Jahr zu Gast ist. „Wir haben das schon mal gemacht und waren so begeistert, dass wir das gern wiederholen wollten“, sagt Schulleiterin Bianka Wendt, die dafür Fördermittel vom Land und Unterstützung vom Dingelstedter Kinderförderverein gewinnen konnte.

Baderslebener Kinder bekommen konkrete Hilfe, um Konflikte besser zu lösen

Das Projekt läuft in drei Phasen, in denen Raquel Benvenuto immer für mehrere Tage vor Ort ist. „Ich möchte die Kommunikation zwischen den Kindern verbessern und gleichzeitig die Hemmschwelle, die recht niedrig ist, anheben. Zeigen, dass es auch andere Wege gibt, Konflikte zu lösen“, erklärt sie. „Es geht um Selbstbehauptung, Resilienz und Aufklärung. Was mache ich, wenn mich jemand beleidigt? Mich bedroht? Oder mir was wegnimmt?“

Das Wissen wird zuerst theoretisch vermittelt, dann aber auch praktisch geübt. Sie sehe ihre Arbeit quasi als Vorstufe zur Selbstverteidigung, um zu verhindern, dass diese überhaupt erst notwendig werde, sagt sie.

Kollegium der Grundschule Badersleben behandeln dasThema weiter

Neben den Schülern, die begeistert und sehr interessiert mitmachen, sei auch das Kollegium überzeugt vom Projekt. „Das ist für die Kinder etwas anderes, wenn jemand von außen kommt, um ihnen Sachen zu erklären und beizubringen“, weiß Schulleiterin Wendt. „Und darauf können wir Lehrer dann aufbauen, denn wir setzen das natürlich fort, auch über den eigentlichen Projektzeitraum hinaus. Sowohl Lehrer als auch der Schulsozialarbeiter greifen das Thema immer wieder auf verschiedene Weise auf.“

Dennoch hoffe sie, das Projekt mit der Glückskrieger Academy fortführen zu können, gern jährlich, wenn es irgendwie finanzierbar ist, so Bianka Wendt. Wiederholung sei ein wichtiger Aspekt zur Verinnerlichung.