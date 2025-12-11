weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Starnotes singen in Klein Germersleben Weihnachtsmarkt mit Konzert: Wo Tradition und Moderne weihnachtlich zusammen klingen

In Klein Germersleben hat ein besonderer Weihnachtsmarkt für zahlreiche Besucher gesorgt. Der Bördeort verbindet mit den Starnotes Musikalisches und Marktgefühl.

Von Kristina Reiher/vs Aktualisiert: 11.12.2025, 16:27
Die Starnotes haben am Wochenende die Kirche in Klein Germersleben zum Klingen gebracht.
Die Starnotes haben am Wochenende die Kirche in Klein Germersleben zum Klingen gebracht. Foto: Hagen Uhlenhaut

Klein Germersleben - Einer der Höhepunkte der vorweihnachtlichen Feierlichkeiten in der Region dürfte der Christkindlmarkt in Klein Germersleben sein. Wie beliebt er ist, zeigt sich schon an der Tradition selbst. Das bereits 20. Mal wurde er am Wochenende immerhin feierlich eröffnet.