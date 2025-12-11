In Klein Germersleben hat ein besonderer Weihnachtsmarkt für zahlreiche Besucher gesorgt. Der Bördeort verbindet mit den Starnotes Musikalisches und Marktgefühl.

Weihnachtsmarkt mit Konzert: Wo Tradition und Moderne weihnachtlich zusammen klingen

Die Starnotes haben am Wochenende die Kirche in Klein Germersleben zum Klingen gebracht.

Klein Germersleben - Einer der Höhepunkte der vorweihnachtlichen Feierlichkeiten in der Region dürfte der Christkindlmarkt in Klein Germersleben sein. Wie beliebt er ist, zeigt sich schon an der Tradition selbst. Das bereits 20. Mal wurde er am Wochenende immerhin feierlich eröffnet.