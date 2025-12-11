weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Krise am Hasselbachplatz: Flowerpower-Aus: Magdeburger Stadtrat ringt um Lösungen

Krise am Hasselbachplatz Flowerpower-Aus: Magdeburger Stadtrat ringt um Lösungen

Das Aus für das Flowerpower am Magdeburger Hasselbachplatz lässt auch die Stadtpolitik nicht kalt. Wie sie jetzt um Lösungen kämpfen will.

Von Sabine Lindenau 11.12.2025, 06:00
Das Flowerpower in Magdeburg muss schließen. Der Mietvertrag wurde nicht verlängert. Nun schaltet sich der Stadtrat ein.
Das Flowerpower in Magdeburg muss schließen. Der Mietvertrag wurde nicht verlängert. Nun schaltet sich der Stadtrat ein. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Das Flowerpower am Magdeburger Hasselbachplatz muss aus seinen Räumlichkeiten am Hasselbachplatz ausziehen. Das sorgt auch in der Stadtpolitik für einen Aufschrei. Stadträte setzen sich nun für die Szenekneipe, die seit 19 Jahren besteht, ein, um neue Räume zu finden.