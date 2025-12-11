Das Aus für das Flowerpower am Magdeburger Hasselbachplatz lässt auch die Stadtpolitik nicht kalt. Wie sie jetzt um Lösungen kämpfen will.

Das Flowerpower in Magdeburg muss schließen. Der Mietvertrag wurde nicht verlängert. Nun schaltet sich der Stadtrat ein.

Magdeburg. - Das Flowerpower am Magdeburger Hasselbachplatz muss aus seinen Räumlichkeiten am Hasselbachplatz ausziehen. Das sorgt auch in der Stadtpolitik für einen Aufschrei. Stadträte setzen sich nun für die Szenekneipe, die seit 19 Jahren besteht, ein, um neue Räume zu finden.