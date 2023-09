Badersleben - „Und eins, zwo, drei, vier“, zählt Ines Beder beim Einsetzen des Liedes an und beginnt mit einer Tanz-Choreographie. Nach vorne, zurück, wieder nach vorn, zur Seite – was auf den außenstehenden Beobachter auf den ersten Blick sehr kompliziert wirkt, haben ihre Mittänzerinnen bereits verinnerlicht und folgen ihr synchron. Denn mit Ines Beder tanzen zwölf weitere Frauen. Zusammen sind sie die Huy-Dancer.

Linedance ist, für alle, die damit nichts anfangen können, eine choreografierte Tanzform, bei der einzelne Tänzer in Reihen vor- und nebeneinander tanzen.

„Angefangen hat das im vergangenen Jahr, als wir das 30-jährige Jubiläum mit unserer Partnergemeinde Laer feiern wollten. Das war eigentlich schon 2020, wurde aber erst letztes Jahr coronabedingt nachgeholt“, erzählt Ines Beder mit Blick zurück. „Für das Programm wollten wir irgendetwas besonderes machen – und da kam dann irgendwie die Idee vom Linedance auf.“

Also probte man – damals nur zu sechst – drei Tänze ein. Ines Beder hatte, gemeinsam mit Mitstreiterin Marina Wedde aus Halberstadt, bereits 17 Jahre lang in einem Linedance-Verein getanzt, doch dieser wurde vor gut sechs aufgelöst. Dadurch hätten sie das Tanzen eingestellt, dann zwischendurch in Oschersleben fortgeführt, aber letztlich auch dort wieder aufgehört.

Ursprünglich nur als einmalige Sache gedacht

Durch das Proben für die Jubiläumsfeier sei die Begeisterung aber wieder entfacht, erzählen sie, und auch die anderen seien ganz begeistert gewesen. Also habe man beschlossen, diese ursprünglich als einmalig gedachte Sache fortzusetzen.

„Mit der Zeit hat sich das irgendwie rumgesprochen und wir sind immer mehr geworden“, erzählt Ines Beder. „Inzwischen sind wir 13, zum Großteil aus Badersleben.“

Einmal die Woche treffen sich die Damen und üben. Egal ob ein geplanter Auftritt ansteht oder nicht, denn am wichtigsten sei der Spaß, den alle an der gemeinsamen Bewegung haben. Da sind sie sich einig. Und das sieht man auch, wenn man ihnen zuschaut. Alle strahlen und freuen sich, es wird viel gelacht und auch, wenn mal jemand aus dem Takt kommt oder einen Schritt vergessen hat, tut dies der Stimmung keinen Abbruch.

„Wir haben mit ganz einfachen Tänzen angefangen“, erklärt Ines Beder, der Kopf der Truppe. Choreographien finde man im Internet so einige, und ein paar kenne sie ja auch noch von früher. „Mit der Zeit kommen dann immer mal neue dazu, auch damit es nicht langweilig wird.“

Nächster Auftritt bereits morgen in Wilhelmshall

Nach dem Auftritt beim Jubiläumsfest im vergangenen Jahr folgten weitere beim Vereinsfest in Badersleben und beim Blechbudenfest in Wilhelmshall. Bei eben diesem findet auch der nächste Auftritt statt: Am morgigen Sonntag schwingen die Huy-Dancer, in einheitlicher Tracht (siehe Foto), gegen 13.30 Uhr in Wilhelmshall erneut das Tanzbein.

„Wir haben vier Tänze einstudiert und freuen uns schon sehr auf den Auftritt“, sagt Ines Beder im Namen der Truppe. Wer also die Dancer einmal live sehen möchte, hat dazu morgen die Möglichkeit.

Grundsätzlich könne man die Gruppe auch buchen, für private Feiern oder ähnliches. Auf Geburtstagen habe man beispielsweise schon getanzt, erzählen sie.

„Wir sind auch stets offen für neue Mitglieder – wer also bei uns mitmachen will, ist herzlich willkommen“, lädt Ines Beder ein. Ob man etwas mitbringen müsse, um dabei sein zu können? „Nein, nur Spaß am Bewegen und am Tanzen“, ist die einhellige Meinung aller. „Und Countrymusik müsste man eventuell mögen, denn das sind die meisten Lieder, zu denen wir tanzen. Auch wenn es einzelne Ausnahmen gibt.“