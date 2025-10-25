Sperrung zwischen Halberstadt und Wernigerode Baustelle auf maroder Bahnstrecke im Harz: Riesenzug verlegt neue Gleise für Tempo 120
Der Bahnverkehr auf der Nordharzstrecke ist zwischen Halberstadt und Wernigerode lahmgelegt. Bauarbeiten sind der Grund dafür: Zum Einsatz kommt gigantische Technik aus der Schweiz.
25.10.2025, 14:00
Halberstadt/Wernigerode. - Es ist wohl der langsamste Zug, den die Region jemals gesehen hat. Derzeit bewegt er sich mit einer Geschwindigkeit von 0,4 Kilometern pro Stunde von Halberstadt nach Wernigerode. Bei einer Länge von 360 Metern braucht der Zug etwa eine Stunde, um mit dem Heck dort hinzukommen, wo vorher noch seine Zugspitze war. Das macht er, damit andere Züge im Landkreis Harz später wieder 120 fahren dürfen.