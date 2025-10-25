Der Bahnverkehr auf der Nordharzstrecke ist zwischen Halberstadt und Wernigerode lahmgelegt. Bauarbeiten sind der Grund dafür: Zum Einsatz kommt gigantische Technik aus der Schweiz.

Ein 20-köpfiges Bauteam lässt auf der gesperrten Bahnstrecke zwischen Wernigerode und Halberstadt die Schienen schweben.

Halberstadt/Wernigerode. - Es ist wohl der langsamste Zug, den die Region jemals gesehen hat. Derzeit bewegt er sich mit einer Geschwindigkeit von 0,4 Kilometern pro Stunde von Halberstadt nach Wernigerode. Bei einer Länge von 360 Metern braucht der Zug etwa eine Stunde, um mit dem Heck dort hinzukommen, wo vorher noch seine Zugspitze war. Das macht er, damit andere Züge im Landkreis Harz später wieder 120 fahren dürfen.